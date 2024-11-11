شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات تحاول النيل منها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات ودعوات للتشكيك تطلقها الأبواق المعادية والتي تستهدف النيل من الوطن، مؤكداً أن الدولة المصرية تتصدي لمثل هذه الشائعات، وأن الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية شاهدة علي ما تم من مجهود لبناء الوطن طوال السنوات الماضية ليصبح وطن مستقر آمن وسط منطقة تموج بالصراعات.

وأضاف " أبوالوفا " في تصريحات صحفية له اليوم أن الدولة المصرية، بعزيمة شعبها وإرادتها القوية، استطاعت التصدي لمخططات الجماعة الإرهابية وتوعية المواطنين بخطورتها على الوطن.

وتابع، أن الجماعة الإرهابية لجأت على مدار السنوات الماضية إلى نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المشبوهة، بهدف إضعاف ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.

واكد " أبو الوفا" إن القيادة السياسية في آنذاك تعاملت مع تحديات ضخمة كان على رأسها الحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد جماعات الإرهاب في سيناء من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة علي أهمية تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، وأحد ركائز جذب الاستثمار.

وأشار "أبوالوفا" إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة خلال السنوات العشر الماضية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، واطلاق آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر.



وقال إن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها، مشيراً إلى أن مصر منذ أحداث السابع من اكتوبر وهي موقفها ثابت ورافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.