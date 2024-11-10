ادعت مصادر قناة "العربية"، مقتل سليم عياش، الذي اتهمته سابقا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، باستهداف إسرائيلي في سوريا.
وعياش مُدان بجريمة اغتيال الحريري، مع 3 آخرين، في حُكم صادر غيابيّاً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في كانون الأول 2020.
وبحسب قرار الادّعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد اتُّهم عياش و3 آخرون هم: حسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، وأسعد صبرا، بـ"بالاشتراك في مؤامرة"، هدفها اغتيال الحريري في 14 شباط 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "العربية": مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رفيق الحريري في قصف إسرائيلي على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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