الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل

أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على القصر في الهرمل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة شخصين بجروح".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل النشرة عن سقوط 3 شهداء قي القصر.