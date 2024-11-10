حمية: أنفاق المطار سالكة وما زالت ورش الوزارة تعمل على معالجة تجمع المياه تحت جسر خلدة

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى أن "أنفاق المطار سالكة وما زالت ورش الوزارة تعمل على معالجة تجمع المياه تحت جسر خلدة".

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