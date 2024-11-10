مصادر للعربية نقلا عن بري: نحن لم نهزم والقتال مستمر في الميدان وإسرائيل تتكبد خسائر

نقلت مصادر قناة "العربية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إن "إسرائيل تتعامل وكأننا خسرنا الحرب ونحن لم نهزم".

وأضاف "القتال مستمر في الميدان وإسرائيل تتكبد خسائر".

وذكرت مصادر العربية، أن "نبيه بري يتعهد بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من دون أي زيادة".

وتابعت مصادر العربية: "نبيه بري لم يتلق أي اتصال عن زيارة جديدة لهوكشتاين لبيروت".