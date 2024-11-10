واشنطن بوست عن مصادر: ترامب نصح بوتين باتصال هاتفي الخميس بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي وناقشا الحرب في أوكرانيا".

وأفادت الصحيفة، بأن "ترامب نصح بوتين بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا وذكّره بوجود أمبركا العسكري بأوروبا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إن "الرجلين ناقشا هدف السلام في القارة الأوروبية"، وأعرب ترامب عن اهتمامه بإجراء محادثات متابعة لمناقشة "حل الحرب في أوكرانيا قريبًا".

وسبق وأعرب ترامب وبوتين في تصريحان بعد الانتخابات الأميركية عن استعدادهما للتواصل.