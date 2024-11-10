افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي بحثا الحاجة لإنهاء الحرب بغزة وإعادة الرهائن وزيادة المساعدات للقطاع، كما ناقشا أهمية التوصل لحل دبلوماسي للصراع في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي أهمية التوصل لحل دبلوماسي للصراع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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