بن غفير دعا نتانياهو مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها"، معتبرا أن "القناة 13 والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين".

وكانت قد كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "تحقيق يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة".

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن "التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى".

وأشارت القناة 13 إلى أن "مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته".