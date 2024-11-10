"إسرائيل هيوم" تتحدث عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان: إسرائيل ستتلقى ضمانات أميركية وروسية بمنع تسليح حزب الله

ادعت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "اتفاق وقف النار في لبنان، يتضمن انسحاب "حزب الله" إلى شمال الليطاني"، موضحة أن "الاتفاق ينص أيضاً على عدم عودة "حزب الله" إلى الحدود".

وبينما زعمت أن الجيش اللبناني سيدمر البنية التحتية المتبقية لـ"حزب الله" على الحدود، أشارت إلى أن "إسرائيل ستتلقى ضمانات أميركية وروسية بمنع إعادة تسليح الحزب"، لافتة إلى أن "سوريا ستكون المسؤولة عن منع نقل السلاح من أراضيها إلى لبنان".

وأشارت إلى أن "إسرائيل سيكون لديها حق العمل ضد أي انتهاك من لبنان والرد عليه مستقبلاً"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من الجنوب اللبناني لخط الحدود الدولية ضمن الاتفاق".