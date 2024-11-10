بيسكوف: من غير المرجح أن يكون للانتخابات الأميركية تأثير على مستقبل العالم

اشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الى أنه "من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية تأثير على مستقبل العالم".

ورأى أن "أهم ما يميز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن الإدارات الأميركية السابقة، أن ترامب يتحدث عن السلام وليس عن المواجهة"، مشيرا إلى أن "الإشارات إيجابية لترامب، خلال حملته الانتخابية، قال إنه يرى كل شيء من خلال الصفقات، وإنه قادر على عقد صفقات تقود الجميع إلى السلام. على الأقل يتحدث عن السلام. إنه لا يتحدث عن المواجهة".

وأوضح بيسكوف أن "مواقف الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، يمكن التنبؤ بها حتى يغادروا البيت الأبيض، بعكس ترامب الذي يعد أقل قابلية للتنبؤ في هذا الصدد، وإلى أي مدى سيلتزم بالتصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية".