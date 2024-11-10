وزير الخارجية السوري بحث مع نظيره السعودي في الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.

وعبّر صباغ عن "ارتياحه للتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتطلعه لتعزيزها لتشمل مجالات إضافية".

واتفق الوزيران على متابعة التواصل بهذا الشأن.