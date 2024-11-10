بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.
وعبّر صباغ عن "ارتياحه للتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتطلعه لتعزيزها لتشمل مجالات إضافية".
واتفق الوزيران على متابعة التواصل بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوري بحث مع نظيره السعودي في الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.