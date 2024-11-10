أفاد التلفزيون السوري، عن "عدوان إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في في منطقة السيدة زينب في دمشق". وكانت قد افادت وكالة "سبوتنيك"، عن أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق". وكانت قد افادت وكالة "الأنباء السورية"، عن "سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها".

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف بناء سكنيًا في منطقة السيدة زينب في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.