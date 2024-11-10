طلبت الشرطة الهولندية من متظاهرين يطالبون بوقف الحرب في غزة ولبنان بإخلاء ساحة "دام" في العاصمة أمستردام. وفي هذا السياق، اعتقلت الشرطة الهولندية عددا من المتظاهرين".

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هولندا اعتقلت محتجين على الحرب في غزة ولبنان خلال مظاهرة في ساحة "دام" في أمستردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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