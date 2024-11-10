نتانياهو اعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن تفجير أجهزة البيجر في لبنان

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن تفجير أجهزة البيجر في لبنان، والتي تسببت بإصابة الآلاف. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتانياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة البيجر في لبنان، ونقلت عنه قوله "لم أصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية". وأوضح أن "عملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال (الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن) نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية". وأضاف نتانياهو "هناك وزراء عارضوا قرارات كنت أؤيدها مثل قتل حسن نصر الله والدخول إلى رفح".

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