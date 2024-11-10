كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 3 مرات في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنه متفق معه إزاء "التهديد الإيراني".
ويأتي ذلك في وقت تهدد إيران بتنفيذ ردها على إسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة ويتصاعد التوتر في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات في الأيام الأخيرة ونحن متفقان إزاء التهديد الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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