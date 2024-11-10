أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "حصيلة لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل اليوم"، موضحة انه "أدت الغارة على مفرق سرعين إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح". وأضافت "أدت الغارة على حي بيت اللقيس إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيد وعشرة جرحى في غارتَين للعدو على مفرق سرعين وحي بيت اللقيس في بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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