عماد الأشقر: المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني

أعلن المدير العام لوزارة التربية بالإنابة عماد الاشقر أننا "أصبحنا في مراحل متقدمة لاطلاق المنهج اللبناني الدراسي الجديد لنرافق الحداثة كالـCoding والـ Robotics أما بالنسبة للأقساط فنحن منفتحون لتلقي الشكاوى".

واوضح الاشقر في حديث للـLBCI، أن "هناك لقاءات تجري حالياً وقد تبدأ انطلاقة تدريس التلميذ غير اللبناني في فترة بعد الظهر وليس في فترة الطالب اللبناني بالمدارس الرسمية"، مشيرا الى أن "40 الف استاذ تقريبا نزحوا بسبب الحرب والاساتذة سيتوزعون بحسب اماكن سكنهم واتيحت فرصة التعليم عن بعد للاساتذة".

ولفت الى أنه "تم وضع نوع من الموزانة للخطة التربوية وعرضت على الجهات الداعمة من اليونيسيف والاتحاد الاوروبي والمانيا وغيرها، وكانت هناك وعود وننتظر تحقيق هذه الوعود". وذكر أن "المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني، قائلا: "شعارنا اصلا لا طالب من دون مقعد مدرسي لكن عندما يدخل الطالب اللبناني العام المدرسي نتحدث بعدها عن الطالب غير اللبناني".