النشرة: 3 شهداء في رسم الحدث بقاعًا وغارات على مناطق في الجنوب

أفاد مراسل النشرة في البقاع، بأن الغارة الإسرائيلية على رسم الحدث أدت إلى سقوط 3 شهداء، في حين تستمر عمليات رفع الانقاض.
وأفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارة استهدفت بلدة بلاط بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة الخيام.
هذا، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة الطيبة، في حين استهدفت غارة أخرى منطقة ابو الاسود قرب مقام النبي ساري.
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