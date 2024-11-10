اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن "حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي أمس على دير قانون رأس العين قضاء صور والتي استهدفت نقاط تجمع مسعفين. وأدت إلى سقوط أربعة عشر شهيدا من بينهم سبعة مسعفين في تماد إسرائيلي واضح لجريمة الحرب المتمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والاسعاف بما يخالف كل القوانين الانسانية الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 14 شهيدا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو أمس على دير قانون راس العين في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.