مدفيديف يسأل: لماذا يقبل الأوروبيون حذاء ترامب الآن؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: ذهب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بعيداً جداً، وبطريقة تتجاوز كافة التصورات في هجومه على زعماء أوروبا بعد نجاح دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي، وقال إنهم يتسابقون الآن لتقبيل حذاء ترامب، بعد أن قالوا سابقاً إنه عميل لروسيا.

وسخر مدفيديف المعروف بتصريحاته المتطرفة ممن أطلق عليهم "وجوه الجراء المفزوعة" في الأوساط الأوروبية الحاكمة التي اتهمت دونالد ترامب بالعمالة لروسيا، وتتسابق الآن على تقبيل حذائه.

وكتب مدفيديف في صفحته على منصة "إكس": "من المضحك حقا رؤية وجوه الجراء المفزوعة بين ممثلي الأوساط الحاكمة في أوروبا التي وصفت ترامب سابقا بالعميل الروسي، ويتبولون اليوم على أنفسهم سعيا لتقبيل حذاء سيدهم الجديد".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة قادرة على تغيير مسار سياستها الخارجية تجاه أوكرانيا، ولكن ما إذا كانت ستفعل ذلك سيعرف بعد كانون الثاني (يناير) القادم.

واللافت في الأمر أن ردة الفعل الروسية بعد عودة ترامب تتأرجح بين ادعاء عدم الاهتمام، وبين المدح المبطن والتفاؤل بقدرته على انهاء الصراع الروسي الأوكراني بطريقة تتفق إلى حد بعيد مع الرؤية الروسية، وهم على ثقة من أنه لن يدفع المزيد من المال لكييف، ولن يمد أوكرانيا بمزيد من السلاح.

وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة لنظيره الأميركي بعد فوزه بالسباق الرئاسي، وهو الأمر الذي علق عليه المراقبون بقولهم إن روسيا تنتظر الفعل، ولن تعتمد على وصلات الغزل التي أغدقها ترامب سابقاً على بوتين.