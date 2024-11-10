شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يؤكد على أهمية الفحص المهنى لأى عامل مصرى قبل السفر للخارج والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كاشفا عن تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، والتنسيق من أجل الحفاظ على العمال المصرية.

وأكد جبران، خلال كلمته اليوم، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، في الوقت الذي تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.

وأشار وزير العمل، إلى السعي طوال الوقت لفتح أسواق عمل في الخارج، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وهناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.