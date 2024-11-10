شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية: شائعات الإخوان تستهدف زعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

قال إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الجماعة الإرهابية من أهدافها نشر الشائعات من أجل زعزعة الاستقرار للبلد، ودائمًا ما تروج أنها جماعة دينية وهذا أمر خطأ فهي جماعة سياسية تستخدم الدين للوصول لأهدافها.

وأضاف أن حملة الشائعات المعادية للدولة المصرية تطلقها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من خارج البلاد، لافتا أن الجماعة الإرهابية تثبت كل يوم أنها لا تمت للوطنية المصرية بصلة ولا حتى لفكرة الدين.

وتابع أن الجماعة الإرهابية تثبت يوميًا أنها بعيدة كل البعد عن الانتماء للمصرية، موضحًا أن الجماعة بإيديولوجيتها لا تعترف بالوطنية، إذ تؤكد سلوكياتها العملية هذا الأمر بوضوح، مؤكدًا أن أفراد الإخوان يتبنون مفهومًا يعتبر الوطن مجرد حفنة من التراب، وهو موقف مؤسف للغاية.