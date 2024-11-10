شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يحيل بيان وزير العمل للجنة الطاقة.. ورئيس المجلس: لنا وقفات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة موجهة لـ محمد جبران وزير العمل، لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والمناقشات التى دارت بشأنها خلال الجلسة العامة اليوم، وكذلك رد وزير العمل محمد جبران، للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهم وإعداد تقرير كامل بشأنهم.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الموضوع محل النقاش من الموضوعات المهمة، والتي تحتاج لوقفات عديدة، وجهد بحثي داخل اللجان، حتى تتمكن من تغطيتها، وسيكون هناك العديد من اللقاءات فى حضور الوزير لبحث الموضوع من مختلف الجوانب.