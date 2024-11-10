كوريا الجنوبية تتعهد بدعم مكافحة تغير المناخ في آسيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أنها ستتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات مكافحة تغير المناخ في دول آسيا الوسطى.

وذكرت وزارة المالية أنه جرى توقيع اتفاق التبرع لصندوق إعداد مشاريع المناخ والاستدامة يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعات وزارية عقدت في كازاخستان تحت برنامج "التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى" التابع لبنك التنمية الآسيوي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البرنامج يعتبر شراكة تضم 11 دولة وشركاء تنمويين يركزون على تعزيز التنمية والتعاون الإقليمي.

ووفقا للوزارة، تعد كوريا الجنوبية عضوا مؤسسا في الصندوق الجديد التابع لبنك التنمية الآسيوي، وستكون مساهمتها هي الأكبر بين الأعضاء المؤسسين للصندوق.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يسهم الصندوق في تعزيز التواصل والشراكات بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى، مع آمال بأن يسهم دعم سيؤول في إطلاق مشاريع متنوعة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.