"حزب الله": استهداف مستوطنات إيفن مناحم وشتولا وزرعيت وشوميرا بصليات صاروخية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار التّحذير الّذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشّمال، استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 11:40 من ظهر اليوم الأحد 2024-11-10، مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخيّة".‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 11:40 من ظهر اليوم، مستوطنة شتولا بصلية صاروخيّة".‏

ولفت الحزب، في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 11:40 من ظهر اليوم، مستوطنة زرعيت بصلية صاروخيّة".

كما ذكر في بيان رابع، أنّ "المجاهدين استهدفوا عند السّاعة 11:40 أيضًا، مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة".