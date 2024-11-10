زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بعدد قياسي من المسيّرات خلال الليل بلغ 145

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أن روسيا هاجمت أوكرانيا بعدد قياسي من المسيّرات خلال الليل بلغ 145". واوضح أن "روسيا أطلقت الليلة الماضية 145 مسيّرة من طراز شاهد وطائرات مسيّرة هجومية أخرى ضد أوكرانيا"، داعيا شركاء كييف الغربيين إلى "زيادة الإمدادات للمساعدة في حماية أجواء البلاد"

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