اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أنه "علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان"، لافتا الى أن "كل من جاء ليدعم وقف إطلاق النار في غزة بلغته بأنه لن يحدث دون إطلاق سراح الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.