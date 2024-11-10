أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي مجددا في أفيفيم بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ". وأشارت أيضا إلى أن "صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدة زرعيت بإصبع الجليل بعد رصد إطلاق صواريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في زرعيت وأفيفيم بعد رصد إطلاق صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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