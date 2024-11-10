النشرة: غارات إسرائيلية على بدنايل ورسم الحدث بقاعًا ويانوح وكفردجال جنوبًا

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن غارة إسرائيلية على بلدة رسم الحدث في البقاع. واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة بدنايل. بدوره، أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارة استهدفت بلدة يانوح قضاء صور، وأخرى استهدفت كفردجال قضاء النبطية.

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