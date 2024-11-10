الرهبانية المارونية المريمية احتفلت بالذكرى 329 لتأسيسها بقداس في سيدة اللويزة

احتفل أبناء الرهبانيّة المارونية المريميّة بالذكرى 329 لتأسيس الرهبانية، بصلاة المساء في دير سيدة اللويزة في ذوق مصبح، وجددوا تكريسهم للطوباوية مريم العذراء.

واشار الأب العام الاباتي ادمون رزق في عظته، الى أن "هكذا تعودُ علينا هذه الذكرى، بالرغمِ من الظلمةِ الخارجيّة، وما يجولُ في لبنان، تعودُ لتُذكي فينا عبيرَ الفرحِ وتُذكِّرُنا بانطلاقةِ الدعوةِ، وبدايةِ المسيرةِ الرهبانيّةِ، وتُجدِّدُ فينا معنى القبولِ بتركِ العالمِ والتسليمِ الكُلّي إلى الله".

ولفت الى أن "اليوم، نُعيد قراءةَ المسيرةِ الرهبانيّة منذ المؤسّسين الّذين تركوا العالمَ من أجلِ أن يحيَوا لله فقط، وتخلّوا عن كلِّ المقتنيات في سبيلِ الاغتناءِ بالله فقط، وسعوا وثابروا في مساعيهم من أجلِ مجدِ الله فقط، وثبتوا بالرغمِ من كلِّ التحديات والنزاعات والإخفاقات، لأنّ دعوتَهم الرهبانيّة كانت لها الأولويّةُ في حياتِهم، فلم يتغيّر هدفهم ولا ساوموا عليه أبدًا! فكانت أن تنموَ دعوتُهم منذ 329 سنة، وتثمرَ أجيالاً رُهبانيّة لا تزالُ تتكاثرُ حتّى اليوم.غيومٌ ومواسمُ توالت، وشمسُ البرِّ ينيرُ الطريقَ ويُدفءُ الوحدةَ، ويُنمي ما تغرسُ كلمتُهُ فينا لنحيا المشوراتِ الإنجيليّة، حتّى تذوبُ كلمتُهُ في نفوسِنا لنصبحَ فيها مصابيحَ نورٍ في العالم، نحيا معهُ ومع بعضِنا، بالرغم من التباين فيما بيننا، مغامرةً عظيمة: مغامرةَ العيشِ بالقربِ من الله والشهادةَ له من خلالِ كلِّ ما نعملُهُ".

وأكد "لأنّنا مسؤولون في دعوتِنا، لا يمكننا أن نتجاهلَ ما أوصانا به مؤسِّسُ الرهبانيّةِ، المثلثُ الرحماتِ المطران عبدالله قراعلي، الّذي صلّى وبكى وجاهدَ كي تعبُرَ الرهبانيةُ السنينَ وتتخطّى العثراتِ وتنتصرَ عليها في سبيلِ الملكوت. على ضوءِ مصباحِهِ، يُـثمِرُ جهادُنا معًا في الحياةِ الرهبانيّة والمثابرةِ على عيشِ النذورِ والتمرُّسِ في الفضيلة، فلا نستسلمُ عندَ السقوطِ ولا نتخازلُ أمامَ العمل. اختلافٌ، إجتماعٌ، إتفاقٌ وإلفة ! هذا ما ناشدَ به مؤسّسُنا في تشجيعِنا على حفظِ القانونِ، والجهادِ في عيشِ الإتفاق والحبِّ الأخوي. فنحنُ جسدٌ واحدٌ وروحٌ واحدٌ، كما دُعينا في رجاءِ دعوتِنا الواحدة! ولا يمكننا أن نبتعدَ عن الرأيِ الواحدِ والهدفِ الواحد، لأنَّ صوتَ المسيحِ يدعونا وروحُ الربِّ يُرشدُنا وأمُّ الربِّ تسهرُ علينا، فلماذا نخافُ ونجزعُ؟ وأيُّ ضماناتٍ نريدُ لنُكملَ مسيرَتَنا بفرحٍ واتحادٍ؟"