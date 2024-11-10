كشف مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، عن أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدّت في حصيلة جديدة محدّثة غير نهائيّة، إلى استشهاد ثلاثة وعشرين شخصًا من بينهم سبعة أطفال"، مشيرةً إلى أنّ "أشلاء رُفعت من المكان ويتمّ التّدقيق في هويّة أصحابها، ما يرجّح ارتفاع عدد الشّهداء. كذلك أُصيب ستة أشخاص آخرين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الغارة على علمات- قضاء جبيل إلى 23 شهيدًا وأشلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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