لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّ "الأدوية تستمرّ بالوصول إلى لبنان، وصمود القطاع الصحي معتمد على مدى عدوانيّة العدو الإسرائيلي".
وأكّد، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، "أنّنا نعمل على دعم الدّبلوماسيّة لوقف إطلاق النّار، وللمحافظة على الوحدة الدّاخليّة وسط كلّ هذه الظّروف الصّعبة، كي لا نتورّط بما تريده إسرائيل من زرع للفتنة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان جاهز لوقف إطلاق النّار، إلّا أنّ المشكلة لدى إسرائيل".
وأوضح عبدالله "أنّنا مع انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، إلّا أنّ كان هناك من يراهن على أنّه يستطيع أن يستثمر بنتائج الحرب مع إسرائيل في الدّاخل، وهو مخطئ فلا أحد يلغي أحدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لبنان جاهز لوقف النار لكن المشكلة لدى إسرائيل ونحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.