عبدالله: لبنان جاهز لوقف النار لكن المشكلة لدى إسرائيل ونحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "الأدوية تستمرّ بالوصول إلى لبنان، وصمود القطاع الصحي معتمد على مدى عدوانيّة العدو الإسرائيلي".

وأكّد، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، "أنّنا نعمل على دعم الدّبلوماسيّة لوقف إطلاق النّار، وللمحافظة على الوحدة الدّاخليّة وسط كلّ هذه الظّروف الصّعبة، كي لا نتورّط بما تريده إسرائيل من زرع للفتنة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان جاهز لوقف إطلاق النّار، إلّا أنّ المشكلة لدى إسرائيل".

وأوضح عبدالله "أنّنا مع انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، إلّا أنّ كان هناك من يراهن على أنّه يستطيع أن يستثمر بنتائج الحرب مع إسرائيل في الدّاخل، وهو مخطئ فلا أحد يلغي أحدًا".