الأبيض: ليس هناك أي دواء مقطوع و45 ألف شخص بمراكز الإيواء بحاجة لأدوية أمراض مزمنة

أعلن وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، أنّ "هناك تقريبًا ما يعادل الـ230 إلى 240 ألف نازح في مراكز الإيواء، ومن بين هؤلاء يوجد تقريبًا نحو 45 ألف شخص بحاجة إلى أدوية أمراض مزمنة، كون 20% من سكان لبنان أصلًا يعانون من أمراض مزمنة".

وأشار، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "منذ بداية الأزمة، حضّرنا لوائح الأدوية الّتي سنحتاجها، وتواصلنا مع وزارة الخارجيّة وأرسلنا عبرها هذه اللّوائح إلى سفاراتنا والقنصليّات في الخارج، وشاركنا هذه اللّوائح مع الدّول ومع الجاليات"، مبيّنًا أنّ "بشكل عام، 90% من الأدوية الّتي وصلت إلى لبنان كمساعدات هي من الأدوية الّتي نحتاجها، رغم أنّ كميّة المساعدات الّتي وصلت إلى الشّأن الصّحي لا تغطّي كلّ الاحتياجات".

وشدّد الأبيض على أنّه "ليس هناك أي دواء مقطوع ولدينا أدوية تكفي أقلّه لـ4 أشهر، ولكلّ دواء البديل في السّوق"، كاشفًا أنّ "أدوية الأمراض المزمنة هي بشكل عام مؤمّنة، إلّا أنّ المشكلة في أنّ المرضى معتادون على نوع معيّن منها، في حين نقدّم "الجينيريك" في مراكز الرّعاية أو أنواع أخرى".

وأكّد أنّ "هناك حاجةً أكبر لأدوية الأمراض الحادّة (كالرّشح والتهاب المعدة والإسهال)، بسبب الاكتظاظ في مراكز الإيواء، ونعمل على تأمين المطلوب ورفع الجهوزيّة". وذكّر بـ"الخطّ السّاخن 1214 للمرضى خصوصًا مرضى السّرطان، والرّقم السّاخن 1787 لمشاكل النّازحين الأخرى"، موضحًا أنّ "التّأخير في الرّدّ وارد بسبب الضّغط، إذ أنّ هناك ما يزيد عن 2000 اتصال يرد يوميًّا".