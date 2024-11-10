حزب الله: استهدفنا مرّتَين تجمعًا لِقوات العدو في ‏مرتفع القبع عند أطراف بلدة مركبا بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، تجمعًا لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا، بصلية صاروخيّة".

وفي بيان آخر أفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، تجمعًا لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا للمرة الثانية، بصلية صاروخيّة".