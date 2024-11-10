ميقاتي وصل إلى السعودية لترؤس وفد لبنان في القمة العربية- الإسلامية غدًا

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ إلى الرياض، لترؤس وفد لبنان إلى القمّة العربيّة- الإسلاميّة الّتي تستضيفها السعودية غدًا.

وكان في استقبال ميقاتي في مطار الملك خالد الدّولي، نائب أمير الرّياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمين الرّياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياد، سفير السّعوديّة في لبنان وليد بخاري؛ وسفير لبنان في السّعوديّة فوزي كبارة.

ويضمّ الوفد اللّبناني إلى القمّة كلًّا من وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ووزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن.