"النشرة": جريحان بالغارة على جديدة مرجعيون وقصف مدفعي بين عين بعال والبازورية للمرة الأولى

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"وقوع جريحين، جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي كانت قد استهدفت مركبتَين من نوع "رابيد" في جديدة مرجعيون، في وقت سابق اليوم".

وأشار إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا عنيفًا استهدف المنطقة الواقعة بين عين بعال والبازورية، للمرّة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على لبنان. كما تعرّضت بلدتا صديقين وجبال البطم لقصف مدفعي".