شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يدعو لتأهيل وتدريب العامل الزراعى: لا تقل أهمية عن أي عمل آخر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تدريب وتأهيل العامل الزراعي والتوعية بأهمية هذه المهنة، وأنها لا تقل عن غيرها، قائلا: العامل الزراعى الماهر أصبح عملة نادرة وفى نفس الوقت أصبح المقابل جيد، ولكن تبقى فكرة التأهيل والتوعية بأن ذلك العمل لا يقل أهمية عن أى عمل آخر، وهناك من هم في عمق الصعيد ويرفض العمل الزراعه ويبقون بلا عمل، وهو الفكر الذي نريد تغييره.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، تعقيبا علي المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الذي أكد أهمية إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلي والخارجى، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد البشرية، بفكر مختلف من خلال الإيمان أولا بامتلاكه ثروة بشرية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تنفق على التعليم كثيرا، وكذلك الأسر المصرية تنفق كثيرا على تعليم أبنائها، داعيا لتنظيم الاستفادة من ذلك التعليم بشكل جماعي في تحقيق المهارات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال دراسة فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا أولا، ثم إعداد خطة التعليم المناسبة لها.

وأشار "الجبلي" إلى أن ذلك الأمر لايتعلق بوزارة العمل فقط، وإنما يتطلب مجموعة عمل متكاملة من الوزارات والجهات المعنية، لبحث ودراسة المهارات المطلوب مثل اللغات وغيرها من التي تحتاجها الدول التي لديها عجز في العمالة ويمكن الاستفادة من ذلك.

وتعقيبا علي تأييد رئيس المجلس لحديثة، قال النائب عبد السلام الجبلى، إن تلك المشكلة متكررة فى مختلف القطاعات سواء الصناعة أو السياحة وغيرها، متابعا، الفرص موجودة ولكن لابد من الإعداد والتجهيز لها، وإعداد خطة للاحتياجات. وأضاف، على سبيل المثال، في المجال الزراعي أصبح مختلف بالفعل عن الماضى، نظرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة به والمعدات والآلات التى لم تكن موجودة بالماضى، ما يتطلب التوسع فى المدارس التكنولوجية الزراعية، لتأهيل العمالة الزراعية.