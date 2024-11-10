شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بنجاح تجربة "الدون بوسكو" فى تأهيل عمالة مصرية للسوق الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمد شوقي العناني، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، بتجربة معهد "الدون بوسكو" التي وصفها بالناجحة في تخريج شباب مصري مؤهل لسوق العمل الإيطالي، قائلا: الطلاب بتتخطف، وبتخرج علي وظيفة للخارج، مما تدر دخلا للبلاد".

ودعا "العناني" الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، للمضي قدما في سبيل الخروج بتجارب مماثلة تستهدف تخريج قوى عاملة مؤهلة لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج.

جدير بالذكر أن معهد "الدون بوسكو"، يهتم بتثقيف الشباب المصريين في المجال التقني والمهني من خلال تقديم العديد من برامج الدراسة التدريبية المبنية على معايير إيطالية عالية الجودة و تؤدي إلى الحصول على دبلوم رسمي معترف به من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية والمصرية.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: " إن أمكن نقل هذه التجربة لدول أخري، ليجمع الخريج بين الحرف والمهن إلي جانب التأهيل النفسي واللغوي".

وشدد محمد شوقي العناني، علي ضرورة الاهتمام بالعمالة الزراعية في مصر، مشيراً إلي أنه خلال زيارة برلمانية إلي دولة كازاخستان، أكد الطرف الكازاخستاني علي الاحتياج الشديد للعمالة المصرية الزراعية، مشيراً إلي أن العقبة ربما تكون اللغة مما يتطلب من وزارة العمل الاضطلاع بدورها في تأهيل العمال الزراعيون "المطلوبين" بالخارج.

من جانبها أكدت النائبة دينا الهلالي، عضو المجلس، أن توجه الشباب حالياً نحو مجال ريادة الأعمال بدلا من الوظيفة، ليكون جزءا من البناء والتنمية، مشددة علي ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة تصنيف الحكومة المسميات الوظيفية وإعداد خريطة بوظائف المستقبل وتلك التي في سبيلها للتلاشي.