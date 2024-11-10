شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ مطالبا بتفعيل الملحق العمالى بالسفارات: حائط صد للدفاع عن الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، الحكومة بتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج وضمان حقوقه من خلال منظومة واضحة.

وقال "دعبس" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بحضور محمد جبران وزير العمل، إن دور الملحق العمالي كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ علي حقوق العامل وكذلك جودة العامل المصري في تلك الدول.

وشدد رئيس لجنة التعليم، علي ضرورة التفتيش والمتابعة لكافة معاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوى في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة وأن تكون الشهادة الممنوح للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، ويكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجي والداخلي معا وأن تشارك كافة الوزارات في هذا الامر .

ونوه "دعبس" إلي أهمية رأس المال البشري وهو ما سيكون بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة والتغذية والأمن والأمان وحسن المعاملة وعدم التنمر مما يستلزم إصدار توجيهات لكافة أجهزة الدولة وقطاع الخدمات بحسن المعاملة وعدم التنمر وهو الأمر الذي سيحافظ علي رأس المال البشري بالتدريب التحويلي.

ولفت "دعبس" إلي أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمي مركب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلا: لابد أن نعمل وبقوة في هذا الاتجاه من خلال زيادة الوعي والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالنزول إلي القري التي تشتهر بتلك الظاهرة.