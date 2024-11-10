أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابعة لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل، أدّت في حصيلة محدّثة إلى استشهاد عشرين شخصًا من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ستّة آخرين بجروح"، مشيرةً إلى أنّ "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرّة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 20 شهيدًا و6 جرحى بحصيلة محدثة للغارة على علمات- قضاء جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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