شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار بهاء أبو شقة: رأس المال البشرى عنصر أساسى فى تعزيز اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة ضمان توظيف رأس المال البشري المصري على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج، لافتا إلى ضرورة العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب اتخاذها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى تناقش 4 طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل بشأن مواجهة البطالة والهجرة الغير شرعية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار "أبو شقة" إلى أهمية تأهيل رأس المال البشري المصري لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية "قائلا أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري"، مضيفا رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.

واكد "أبوشقة " أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري تتمثل فى إصلاح التعليم و تحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوبة والتدريب المستمر لتوفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص في إطار تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.