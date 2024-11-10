شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: نأمل الانتهاء من قانون العمل قبل نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا:" عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد لارازق، رئيس المجلس، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك ثلاث جهات معنية بالتشريع، الدولة متمثلة فى الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة فى التشريع، ولابد من الخروج بصيغة توافقية فى واحد من التشريعات الحيوية.

وتابع فوزى:" القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعى على التشريع، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن فى القانون، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون فى الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادى الحالى ان نكون انتهينا منه".



