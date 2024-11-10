شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النائبة رشا مهدى بعضويتها للمجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تهنئة للنائبة رشا مهدى، عضو المجلس لاختيارها ضمن أعضاء المجلس القومى للمرأة، وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومى للمرأة.

يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرار بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطار وعضوية كل من :

1- الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني

2- الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي

3- المهندس عمرو عبدالحميد سليمان محمود

4- السفيرة ندى مصطفى فتحي محمد عبدالله دراز

5- الدكتور ماجد إبراهيم عثمان

6- ماري لويس شحاتة بشارة

7- السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم

8- أماني عمر عصفور

9- ليلى هاني محمد سالم

10- الدكتورة ميرفت أحمد شفيق أبوعوف

11- نيفين عصام الدين جامع

12- رشا أحمد مهدي علي

13- المهندسة ماريان أمير روفائيل عازر

14- الدكتور عصام محمد حسن العدوي

15- سارة مصطفى البطوطي

16- الدكتورة سلمى فؤاد دوارة

17- زينة أشرف عز الدين توكل

18- نشوى عبدالمنعم السيد عوض الحوفي

19- الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبدالدايم

20- المستشارة مروة هشام بركات

21- صفاء عبدالمنعم أبوالسعود

22- الدكتورة ميادة عبدالقادر أحمد إسماعيل

23- محمد محمود أحمد الأتربي

24- هدى أحمد محمد منصور العسقلاني

25- ميرنا عصام الدين محمد عارف

26- الدكتورة شريفة أحمد فؤاد محمود شريف

27- عهود محمد محمود إبراهيم وافي

28- داليا محمد أحمد محمد إبراهيم

29- ماريان مجدي راغب قلدس