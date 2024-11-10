أشار مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات استهدفت بلدات سلعا، القليلة والوزاني". بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت بلدة الحلانية، بعلبك باتجاه حيّ الشّيخ حبيب ومعملًا للمفروشات في بلدة سرعين ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت سلعا والقليلة والوزاني جنوبًا وسرعين والحلانية وبعلبك بقاعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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