شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 4 طلبات موجهة لوزير العمل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، ومن المقرر أن يناقش المجلس 4 طلبات مناقشة موجهة لـ محمد جبران وزير العمل لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية".

2- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بنـاء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".

3- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".

4- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.