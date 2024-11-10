إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطينيون بالاختناق مساء السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وتم معالجتهم ميدانيا.

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