أكّد النّائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح، أنّ "الاستقرار المالي والنّقدي الّذي نشهده حاليًّا، لا يمكن أن يدوم إذا استمرّت هذه الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "الحاجة إلى صرف المزيد من الأموال للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، تتزايد يومًا بعد يوم، خاصّةً أنّنا على أبواب فصل الشّتاء، في حين أنّ عائدات الدّولة تتناقص بشكل دراماتيكي؛ نتيجة هذه الحرب والأزمة الاقتصاديّة الّتي تسبّبت بها". وشدّد على أنّه "يجب وقف هذه الحرب المدمّرة بأي ثمن".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: الاستقرار المالي والنقدي لا يمكن أن يدوم إذا استمرت هذه الحرب ويجب وقفها بأي ثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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