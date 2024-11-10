"النشرة": غارات على زوطر والخيام وعين بعال واستمرار البحث عن مفقودين إثر غارة دير قانون

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات زوطر الغربيّة والخيام وعين بعال، بالتّزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي على الخيام، حمى راشيا الفخار، الحنية، صديقين والقليلة"، مشيرًا إلى أنّ "الغارة على مبنى في عين بعال خلّفت دمارًا هائلًا في المنازل والمحال التّجاريّة الملاصقة والمحيطة بالمبنى المستهدَف".
وذكر أنّ "فرق الدّفاع المدني التّابعة لجمعيّة "كشافة الرّسالة الإسلاميّة" و"الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة" والصّليب الأحمر، ما زالت تعمل على البحث عن عدد من المفقودين تحت أنقاض المبنى الّذي دمّرته غارة إسرائيليّة في بلدة ديرقانون- راس العين مساء أمس".
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