وزير خارجية هنغاريا: الاستراتيجية الأوروبية تجاه أوكرانيا فشلت ولا يمكن أن تستمر

اعتبر وزير الخارجيّة الهنغاريّة بيتر سيارتو (Péter Szijjártó)، أنّ "أوروبا تقف على أعتاب تغييرات جذريّة. لقد غيّرت الانتخابات الرّئاسيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة الوضع، ومن الواضح أنّ الاستراتيجيّة الأوروبيّة تجاه أوكرانيا، الّتي فشلت بشكل واضح، لا يمكن أن تستمر".
وأشار في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "استراتيجيّة الاتحاد الأوروبي غير مستدامة، لأنّ الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب ينوي تغيير النّهج الأميركي تجاه التّطوّرات في أوكرانيا، ولن تكون أوروبا قادرة على دعم الجيش الأوكراني بمفردها"، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة إلى استراتيجيّة جديدة لصالح أوروبا، حتّى لا تظلّ المشاكل الّتي تهمّنا عالقةً فوق رؤوسنا".
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