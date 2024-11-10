"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أميركيين: فرص التسوية بلبنان تحت قيادة هوكشتاين وبتشجيع من ترامب تتزايد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين، أنّ "الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بعث برسالة إلى إدارة الرّئيس الحالي جو بايدن، يدعو فيها إلى إحراز تقدّم نحو تسوية أعمال العنف في شمال إسرائيل". وأكّدوا أنّ "فرص التّسوية في لبنان تحت قيادة مبعوث بايدن آموس هوكشتاين -وبتشجيع من ترامب- تتزايد"، مشيرين إلى أنّ "هناك جهودًا كبيرةً تُبذل لترتيب صفقة أسرى صغيرة".

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